Три угрозы, против которых MMT бессильно

Первая и самая очевидная угроза стабильности мировой финансовой системы — это совокупный объем накопленных долгов в $246 трлн (или 320% глобального ВВП). При сохранении существующей модели мировой экономики долги будут продолжать расти, потому что кредитование стало основным фактором поддержания потребительского спроса, международной торговли и экономического роста в целом. Проблема в том, что теперь каждому новому проценту роста мировой экономики соответствует постоянное увеличение совокупного объема долга на 1,5–2%, а глобализация достигла своих пределов. Сформировавшаяся геоэкономика представляет собой единую замкнутую систему, в которой появились признаки кризиса перепроизводства, где кредитование порождает иллюзию достатка, хотя долг в принципе не может превышать общего богатства, а переход к новому технологическому укладу требует новых источников дохода, которых пока нет.

Для такой замкнутой системы, говоря языком термодинамики, применим закон «неубывания энтропии» и теория Рудольфа Клаузиуса, а это значит, что бесконечное расширение кредитования по околонулевым ставкам при малозаметном росте экономики в конечном итоге приведет к тепловой смерти этой экономической вселенной. Ускоренное кредитное и эмиссионное стимулирование повлечет за собой повышение энтальпии, то есть перегрев и гиперинфляцию. И быстрое, и медленное расширение кредитования неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики, но за различное время. Смягчение денежно-кредитной политики, к которому переходят сейчас все основные мировые центральные банки,— это не что иное, как «покупка времени», необходимого, чтобы подготовиться к мировому кризису.

Вторая угроза, против которой «медицина уже бессильна», сформировалась на рынках капитала. В то время как из-за ужесточения регулирования после кризиса 2008 года торговые активы банков сократились вдвое, а межбанковское кредитование снизилось на треть, дополнительный рост финансирования был обеспечен рынками капитала. Переход к рыночному финансированию привел к увеличению глобальных потоков капитала и к росту их волатильности, когда за всплесками следуют оттоки, особенно там, где капитал подвержен риску. Как показало синхронное падение рынков в декабре 2018 года, рыночные финансовые потоки стали очень чувствительны к любым потрясениям и особенно к разворотам в кредитных циклах. Проблемой является и то, что более $30 трлн мировых активов находятся у инвестиционных фондов, которые обещают инвесторам ежедневную ликвидность и возможность быстро забрать деньги, несмотря на то что инвестирование идет в рискованные и потенциально неликвидные активы. А существует еще не поддающийся точным оценкам рынок производных финансовых инструментов, в котором также участвуют фонды и инвестиционные банки.

В Соединенных Штатах массовый рост кредитного плеча и финансовые трудности компаний могут повлечь снижение кредитных рейтингов у половины торгуемых облигаций ВВВ-рейтинга, а категорию «мусорных облигаций» в обозримом будущем пополнят долговые обязательства на сумму $1,3 трлн. Аналитики отмечают, что точно такой же объем — $1,3 трлн — низкокачественных субстандартных ипотечных кредитов запустил механизм мирового финансового кризиса 2007–2008 годов.

На мировом финансовом рынке объем обязательств с низким кредитным рейтингом, которые предстоит погасить или рефинансировать в ближайшие насколько лет, уже превысил $4 трлн. В случае слабости глобальной экономики и неуверенности в ее дальнейшем росте условия рефинансирования долгов корпораций ужесточатся, и еще почти $5 трлн облигаций могут стать «мусорными» к 2024 году. Это колоссальная проблема прежде всего для частных кредиторов, и никакое «Волшебное денежное дерево» им уже не поможет.

И наконец, третья по-настоящему катастрофическая угроза вытекает из двух предыдущих. Это возможный процесс сокращения кредитного плеча, или так называемый делеверидж (deleverage),— процесс, который лежал в основе Великой депрессии в США в 1929–1939 годах и в двадцатилетней стагнации экономики Японии в конце ХХ века. Делеверидж, или сдутие кредитного пузыря, всегда был причиной многолетнего циклического спада экономической активности. Делеверидж может произойти не потому, что у компаний и граждан появятся дополнительные деньги, чтобы рассчитаться с кредиторами, а потому, что может не оказаться возможности рефинансировать долговые обязательства и погасить займы. В итоге — массовые банкротства и распродажа залогового имущества, которое будет стремительно терять свою стоимость.

Принимая во внимание, что глобальный долг уже составляет $246 трлн, ни правительствам, ни центральным банкам развитых стран даже при реализации «Современной денежной теории» не хватит ресурсов, чтобы помогать получившим «черные дыры» вместо активов пенсионным и инвестиционным фондам, банкам, компаниям и гражданам. Не хватит денег, чтобы выкупать обязательства и списывать долги, как это было в кризис 2008 года. Слишком велики пузыри на финансовых рынках, а сверхмягкая политика центральных банков в последние десять лет как раз и стала одной из причин этого. Катастрофический кризис, по сравнению с которым Великая депрессия 1930-х и кризис 2008 года покажутся мягкими рецессиями,— это лишь вопрос времени.