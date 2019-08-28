Правила Говарда Хьюза

«Я хочу быть лучшим пилотом в мире, я хочу быть лучшим кинопродюсером в мире, я хочу быть лучшим гольфистом в мире, и я хочу быть самым богатым человеком в мире. И еще я хочу счастливо жениться» (сказано Хьюзом, когда ему был 21 год).
«Конечно, жена — это большая проблема. Поэтому я всегда держу несколько про запас».
«Я хочу быть самым знаменитым человеком в мире. И неважно, какими средствами я этого достигну. Главное, чтобы пришла слава».
«Это бизнес. Цель бизнеса — делать деньги. Если получается сделать произведение искусства — это цель незначительная и второстепенная».
«Я могу купить любого человека в мире. Каждый имеет свою цену, иначе парней вроде меня не существовало бы».
«Большое число людей ищут любую трещину в моих доспехах».
«Я не хочу 75% акций Toolco. Я хочу 100%, чтобы ни перед кем не отчитываться. Завтра я лечу в Нью-Йорк, потом в Лондон и Париж. Когда вернусь, вы купите моих бабушку с дедушкой и дядю».
«Я техасский джентльмен. Человек слова».
«Я могу сформулировать свое отношение к идее брать на работу больше негров очень просто. Пусть этим занимается кто-то еще и где-то еще. Можно считать мое мнение достойным осуждения, но я считаю, что негры в прошлом веке достигли огромного прогресса и сейчас важно не переборщить».