Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов может подарить животных Казанскому зооботсаду

Обновленный Казанский зооботсад, который откроется в конце августа этого года, рассчитывает бесплатно получить шимпанзе и горилл от Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, передает ИА «Татар-информ» со ссылкой на замдиректора зоопарка Гузель Горбаневу.

«Поскольку мы входим в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов и работаем по программе сохранения редких видов, то, конечно, мы заинтересованы по ней бесплатно получить животное. Но в таком случае кураторы этих видов животных должны обязательно приехать в Казань и лично осмотреть условия, которые мы подготовили. Мы претендуем на шимпанзе и на горилл», — сообщила госпожа Горбанева.

По ее словам, Казанский зооботсад не является первоочередным для Европейской ассоциации, поскольку международная организация ставит приоритет на зоопарках Европы. Однако, несколько лет назад таким образом Казань смогла получить самку белого барса.

Ранее сообщалось, что Казанский зооботсад купил 167 африканских животных на общую сумму 114 млн руб. Деньги зоопарк получил от частных благотворителей.

"Ъ-Казань"