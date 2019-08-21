Сотрудник полиции, обвинявшийся в избиении кандидата в муниципалы, обратился в суд

Участковый уполномоченный отдела полиции Кировского района Петербурга, ставший участником инцидента с кандидатом в муниципальные депутаты Еленой Кондрашовой и обвиненный ею в нанесении побоев, обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, ранее СКР выступил с официальным опровержением информации об избиении сотрудником правоохранительных органов кандидата в муниципальные депутаты МО «Ульянка», якобы произошедшим 16 августа. Госпожа Кондрашова утверждала, что полицейский ударил ее в живот, из-за чего она попала в больницу. В Следственном комитете на это заявили, что данная информация не соответствует действительности.