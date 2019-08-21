РЖД планирует построить железнодорожную ветку до нового саратовского аэропорта

РЖД готово вложить 2,5 млрд руб. в строительство железнодорожной ветки до аэропорта «Гагарин». Об этом на встрече с губернатором региона Валерием Радаевым заявил начальник ПривЖД Сергей Альмеев.

По словам господина Альмеева, длина железнодорожной ветки от станции Липовский до аэропортового комплекса составит 4,5-5 км. Она пойдет в полосе отвода действующей железной дороги. Предполагается, что будет построен мост через реку Курдум и путепровод в месте пересечения с автомобильной дорогой.

«Это серьезный проект. Сейчас мы определяем траекторию новой ветки. Также стоит задача построить современный железнодорожный терминал рядом с аэропортом, который должен быть выполнен в одном стиле с „Гагариным“. Стоимость проекта составит порядка 2,5 млрд руб.»,— отметил начальник Приволжской железной дороги.

Подробнее об аэропорте «Гагарин» читайте в материале «Ъ-Средняя Волга».

Сергей Петунин