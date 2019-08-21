Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии по МСФО выросла на 9,1%

Чистая прибыль «Роснефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие увеличилась на 9,1% и составила 325 млрд руб., говорится в материалах компании. Выручка за этот же период возросла на 11,2%, до 4,21 трлн руб.

Показатель EBITDA возрос на 11,9%, до 1,036 трлн руб. Свободный денежный поток снизился на 8,5%, до 363 млрд руб. Капитальные затраты также сократились на 3,5%, до 325 млрд руб. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, увеличилась на 48,1%, до 194 млрд руб.

«Несмотря на усилия менеджмента по достижению поставленных задач, нельзя не отметить влияния единовременных внешних факторов, ограничивших возможность по увеличению добычи во втором квартале 2019 года»,— приводятся в сообщении слова председателя правления «Роснефти» Игоря Сечина. Речь идет об ограничение приема нефти в систему магистральных трубопроводов «Транснефти» из-за ее загрязнения «по не зависящим от компании причинам», а также ограничение объемов добычи в рамках соглашения ОПЕК+.