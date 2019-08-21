Самым популярным школьным товаром на «Яндекс.Маркете» стали рюкзаки

Специалисты «Яндекс.Кассы» и «Яндекс.Маркета» изучили данные о платежах и товарах, которые россияне покупают к школе. Аналитики проанализировали спрос в летний период и отметили, что на «Маркете» наибольшей популярностью пользовались рюкзаки.

«Средняя стоимость рюкзаков, которыми интересовались пользователи “Маркета” в августе, составила почти 3,9 тыс. руб. Независимо от бренда в 71% случаев люди выбирали рюкзаки со светоотражающими элементами»,— приводит «РИА Новости» данные специалистов.

Эксперты «Яндекс.Кассы» сопоставили полученные данные с показателями прошлого года и пришли к выводу, что на книги и учебники россияне тратили в среднем по 475 руб. (минус 9% к 2018 году), сократились на 5% и расходы на канцтовары (до 2426 руб.). При этом больше всего на учебники тратили жители Центрального федерального округа (по 580 руб.), меньше всего — пользователи на Юге России — 359 руб. На канцтовары же больше потратили в ЮФО (3009 руб.), самый маленький средний чек — в Сибири (1422 руб.)