В Волгоградской области полицейские с боем задержали банду грабителей

Сотрудники полиции в Волгоградской области с боем задержали подозреваемых в грабеже и разбое на территории Татарстана. Полиция полагает, что задержанные могли быть под воздействием наркотиков.

«В одном из автосервисов города Казани злоумышленники незаконно завладели автомобилем, передвигаясь на котором совершили нападение на 27-летнего местного жителя. Нанеся гражданину телесные повреждения, отобрали телефон и денежные средства. Затем в городе Набережные Челны они незаконно проникли в квартиру другого потерпевшего и, угрожая ножом, похитили $15 тыс.»,— сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, во время задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление. Они несколько раз выстрелили в силовиков и, «угрожая предметом, похожим на гранату», требовали обеспечить им беспрепятственное передвижение.

«На предложение сдаться добровольно подозреваемые ответили отказом и попытались скрыться, но были задержаны»,— заявила госпожа Волк. Были возбуждены уголовные дела по ст. 161 (грабеж), ст. 162 (разбой) и 166 (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) УК РФ.