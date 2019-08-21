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Краснодар. Кубань, Адыгея

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В Краснодаре в районе Вишняковского рынка произошла перестрелка

Фото: скриншот с видео

Инцидент со стрельбой произошел вечером вторника, 20 августа. Сразу в нескольких краснодарских telegram-пабликах появилось видео, как группа людей на улице Ставропольской в районе Вишняковского рынка выясняют отношения, после чего раздаются выстрелы. Автор видео запечатлел кровавые следы на асфальте.

В официальных ведомствах пока никак не комментируют произошедшее. По некоторым данным, жертвой перестрелки стал один человек, которого госпитализировали в больницу. Более подробную информацию источники “Ъ-Кубань” обещали предоставить позже.

Дмитрий Михеенко


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