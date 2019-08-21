«Бюрократический советский подход мешает»

Россияне перевыполнили план по продолжительности жизни, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании в Кремле. По итогам полугодия получилось, что граждане страны стали жить в среднем на восемь месяцев дольше. Однако, несмотря на эти показатели, медицинское обслуживание в России остается на ненадлежащем уровне. Правительству дано поручение тратить деньги с умом и к 1 октября доложить о принятых мерах. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе опасается, что чиновники могут в очередной раз испортить показатели.

Президент вышел из отпуска и после краткосрочного визита во Францию погрузился в российские дела. В Кремле прошло совещание, посвященное модернизации первичного звена здравоохранения. Пациенты жалуются: врачей-специалистов в поликлиниках не хватает, очереди большие. Медработники, в свою очередь, тоже недовольны: зарплаты маленькие, нагрузка высокая. Владимир Путин согласен. Об этом шла речь и на «Прямой линии» — вопрос чувствительный. Глава государства напомнил подчиненным, что в поликлиниках по всей стране не хватает 25 тыс. врачей и более 135 тыс. сотрудников среднего медперсонала. Оборудование изношено. Президенту вторит министр здравоохранения Верника Скворцова: почти 8 тыс. зданий для первичной медпомощи требуют сноса. По итогам совещания правительству даны поручения — к 1 октября представить соответствующий план модернизации вышеуказанного первичного звена.

Но, как говорится, есть и хорошие новости: россияне стали неожиданно дольше жить, даже обогнали плановые показатели. По словам Вероники Скворцовой, средняя продолжительность жизни в стране по итогам полугодия составила 73 года и семь месяцев, тогда как планом было предусмотрено 73 года и два месяца по итогам всего 2019-го. То есть мы уже фактически шагнули в 2020 год.

Соответствующие цифры зафиксированы в майском указе президента. Хотя еще в июле профильный вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что регионы занижают показатели смертности, и Россия катастрофически теряет население. Однако если дела пошли лучше, значит, можно только порадоваться.

Примечательно, что буквально только что Счетная палата представляла отчет, где говорилось, что деньги на важные проекты остаются неиспользованными. В связи со всем вышесказанным возникает вопрос: справится ли правительство с заданием к 1 октября? Просто проблема возникла явно не сегодня, а времени осталось мало. Есть опасения, что придется сдвигать по срокам.

Что касается плана, с одной стороны, это, конечно, хорошо, что мы досрочно встретили 2020 год, да еще по такому важному показателю. Но, с другой стороны, россияне — народ непредсказуемый. Сегодня у них все по плану, а завтра — кто же его знает? Да и регионы эти, может быть, скрывают или, наоборот, выдают не те показатели. Где-то клерк ошибся с цифрами — и вот уже не те данные.

Почему так происходит? Москва далеко — за всем не углядишь. Вот если бы местное самоуправление было бы сильным, власть — прозрачной, тогда могли бы и на местах сами распорядиться финансами. Чтобы и врачам хватило, и пациенты бы не жаловались.

Эффективность хромает — об этом каждое совещание говорится. Вот сейчас министры распорядятся всем повысить зарплату, а на местах опять застрянет.

Но зато отчитаются, что все нормально. Планы — это ведь из прошлого. Нужно уже как-то добираться в настоящее. Бюрократический советский подход мешает. Здесь и совещания не помогут, и даже опережение плана.