Следствие просит освободить экс-главу клиники Мешалкина

Как стало известно “Ъ”, следователи обратились в суд с ходатайством об изменении меры пресечения бывшему директору Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России имени академика Евгения Мешалкина Александру Караськову, а также его супруге и заместителю Ирине Бойцовой. По информации источников, силовики просят отпустить Александра Караськова и Ирину Бойцову из СИЗО под домашний арест. Эту информацию “Ъ” подтвердили в суде. Причины, по которым силовики решили смягчить супругам меру пресечения, неизвестны.

Академика РАН Александра Караськова, который возглавлял клинику два десятка лет, а также его супругу Ирину Бойцову, курировавшую организационно-клиническую работу медцентра, следствие считает одними из организаторов преступной группы. Ей приписывают хищение из бюджета на госзакупках 1,35 млрд руб. В начале июня супругов задержали и предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег). Обоим Центральный райсуд Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В конце июня тот же суд продлил им срок ареста в СИЗО до 19 ноября.

В начале 2019 года новосибирское управление ФСБ раскрыло факты масштабных хищений в клинике Мешалкина. В феврале следователи арестовали заместителя директора НМИЦ по научной работе — кардиохирурга Евгения Покушалова, а также руководителей нескольких фирм-поставщиков. В последующем Евгения Покушалова перевели под домашний арест.

Подробнее о деле Александра Караськова — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Академика оставили в СИЗО»

Константин Воронов