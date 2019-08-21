В Екатеринбурге шесть школ не готовы к учебному году

К 1 сентября в Екатеринбурге откроется 157 школ из 163, рассказала глава департамента образования Екатерина Сибирцева на заседании антитеррористической комиссии. Летом шесть учебных заведений закрыли на ремонт. Это школы № 41, 43, 49, 80, 81 и два здания гимназии № 40, пишет Е1.

«Открыть 43-ю школу планируется в декабре, остальные в следующем году. Ребята из этих учебных заведений распределены в другие»,— рассказали в департаменте. Детей отправят в школы № 6, 7, 27, 57, 62, 72, 74, 115, 117, 134, 178, 224. Всего в этом учебном году в школы пойдут около 160 тыс. детей, из них больше 20 тыс. первоклассников.

В этом году ходе зачисления в первые классы на 2019/2020 учебный год родители столкнулись с нехваткой мест в ряде школ. Наиболее остро проблема возникла в Академическом районе, где в одну из школ было принято на 200 человек больше, чем планировалось. Власти Екатеринбурга предложили способ борьбы с нехваткой мест в детских садах и школах. По прогнозам мэрии, к 2025 году в Екатеринбурге будет дефицит 49 тыс. ученических мест. Для решения проблемы планируется создать «тепловую карту», на которой будут расположены детские сады и школы с информацией о вместимости и сроках строительства.

Подробнее — в материале “Ъ-Урал” «Карту Екатеринбурга наполнят детьми»