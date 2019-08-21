«Ведомости» узнали о возможной интеграции СБП с мессенджером «Серафим»

Банк России обсуждает интеграцию системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», сообщили «Ведомости» со ссылкой на три источника из IT и банковского бизнеса. Мессенджер пока не вышел на широкий рынок.

«Возможность платежей в СБП через мессенджеры была изначально заложена в концепции системы. В настоящий момент мы изучаем этот вопрос»,— сообщил представитель ЦБ, оператор системы. Предоставление дополнительной информации он счел преждевременным. Тему планируется обсудить на октябрьском форуме Finopolis.

По словам владельца 75% приложения Антона Немкина, сейчас с ЦБ разрабатывается «несколько инициатив». Он не назвал, какие именно. Моделью для разработчиков является китайский WeChat, в котором есть возможность оплаты товаров и услуг.

В России сервисы денежных переводов есть в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». «Сбербанк» предлагает через чат своего мобильного приложения отправлять деньги.

Система быстрых платежей Центробанка заняла менее 1% рынка. За полгода через сервис ЦБ россияне перевели без малого 16 млрд руб. Для сравнения, по итогам прошлого года рынок переводов с карты на карту в целом превысил 27 трлн. Проект регулятора заработал в феврале, с тех пор к нему подключилось 15 банков и платежных сервисов. Среди них ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф-банк и Qiwi. Сбербанк пока отказывается участвовать в системе.

Подробнее — в материале “Ъ” «Граждане освоили платежи».