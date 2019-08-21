Главу пресс-службы иркутского губернатора проверят после скандальной аудиозаписи

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил провести служебную проверку в отношении руководителя управления пресс-службы и информации главы региона и правительства Ирины Алашкевич. Об этом сообщается на сайте органа исполнительной власти.

Несколько дней назад в телеграм-каналах, соцсетях и СМИ появилась аудиозапись, на которой женщина негативно отзывается о пострадавших от наводнения жителях города Тулун, называя их «бичевней». Она комментирует приезд президента России Владимира Путина в Тулун и реакцию людей на встречу с главой государства. В подписи к ролику утверждается, что голос принадлежит Ирине Алашкевич. «Подлинность записи, а также возможный ее монтаж проверит специализированная организация. На время проверки Ирина Алашкевич c 20 августа находится в отпуске»,— говорится в сообщении правительства Иркутской области.

Сама Ирина Алашкевич называет аудиозапись фальсификацией. «Считаю это провокацией со стороны тех сил, которые на протяжении последнего года раскачивают социально-политическую ситуацию в области. Вбивают клин между населением и руководством региона»,— написала глава пресс-службы в соцсети Facebook.

Напомним, в июне-июле 2019 года в Иркутской области произошли две волны масштабного наводнения. На территории региона долгое время действовал режим чрезвычайной ситуации. Всего в зоне подтопления оказались более 17 тыс. домов. Наибольший ущерб нанесен городам Тулун и Нижнеудинск.

Как развивалась ситуация — читайте в материале “Ъ” «Иркутская область готовится ко второй волне»

Юлия Сасевич