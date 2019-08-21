Комиссия США по ценным бумагам оштрафовала российское рейтинговое агентство

Федеральная Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) оштрафовала российский рейтинговый аналитический портал ICO Rating на $269 тыс. из-за отказа предоставлять информацию о платежах от эмитентов, говорится в заявлении комиссии. Отмечается, что организация согласилась выплатить назначенную сумму.

По данным SЕС, в период с декабря 2017-го по июль 2018 года ICO Rating выпускал «исследовательские отчеты и рейтинги цифровых активов на основе блокчейнов, включая “токены” или “монеты”, являющиеся ценными бумагами, и публиковал этот контент на своем веб-сайте и в социальных сетях». SЕС добавила, что портал ICO Rating объявил себя «рейтинговым агентством, которое выпускает независимые аналитические исследования», чья миссия состоит в том, чтобы «помочь рынку достичь необходимых стандартов качества, прозрачности и надежности».

«Однако ICO Rating не раскрыл информацию о том, что ему платили определенные эмитенты, предложения которых ICO оценивал»,— сказано в сообщении. Кроме того, ICO Rating не подтвердил и не опроверг выводы комиссии, но согласился прекратить нарушать закон о ценных бумагах и воздерживаться от будущих нарушений подобного рода.