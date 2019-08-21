Власти оценили в 1,6 млрд рублей ущерб бизнесу от паводка в Иркутской области

Министерство экономического развития Иркутской области оценило в 1,6 млрд руб. ущерб, который паводок нанес малому и среднему бизнесу. Как рассказал заместитель главы ведомства Владимир Гордеев, было выявлено 401 пострадавшее предприятие.

«Это то, что удалось установить комиссии, которая была создана при Министерстве экономического развития и выезжала на место, обследовала текущее состояние бизнеса по тому, что осталось,— документам, имуществу, зданиям и сооружениям. Производили осмотр на месте и фиксировали объем ущерба»,— приводит ТАСС слова господина Гордеева.

Замглавы министерства отметил, что больше всего пострадавших предпринимателей в Тулуне и Тулунском районе: 260 предприятиям малого и среднего бизнеса нанесен ущерб на 1,4 млрд руб. Еще 122 предпринимателя пострадали от стихии в Нижнеудинске и Нижнеудинском районе (ущерб на 161 млн руб.), в Чунском районе — пять предпринимателей (ущерб 19 млн руб.), в Тайшетском — 14 пострадавших предпринимателей (ущерб 4,5 млн руб.). Владимир Гордеев добавил, что почти половина пострадавших предприятий — торговые точки.

Напомним, 25 июня в области началось сильное наводнение. Вода затопила около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах. Примерно 3,5 тыс. домов не подлежит восстановлению. Погибло 25 человек. Власти Иркутской области полагают, что третья волна сильного паводка в регионе маловероятна.

О ситуации с паводками — в материале “Ъ”.