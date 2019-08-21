Защитник Олег Пиганович вернулся в хоккейную «Сибирь»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал однолетний контракт с 34-летним защитником Олегом Пигановичем, покинувшим команду в межсезонье. Об этом сообщила пресс-служба «Сибири».

В прошлом сезоне защитник провел за клуб всего 35 матчей, забросив в них одну шайбу и сделав семь результативных передач. Он заработал показатель полезности «-6» и набрал 47 штрафных минут. В мае 2019 года Олег Пиганович покинул состав команды.

«Сибирь» последние три сезона не может попасть в плей-офф, занимая девятое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Весной 2019 года в клубе сменился главный тренер — вместо Александра Андриевского им стал Николай Заварухин.

В межсезонье из «Сибири» ушли десять игроков, в том числе вратарь Дэнни Тэйлор, нападающие Жильбер Брюле и Шейн Принс, а также защитник Максим Игнатович, игравший за команду на протяжении десяти лет.

О проблемах прошлого сезона — в материале “Ъ” «Адмиральцы» приплыли на спасение «Сибири»

Илья Галагуз