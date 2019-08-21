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Лидеры ATP по очкам в 2019 году

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12
МестоИгрокОчки после WimbledonВсе очки
1Рафаэль Надаль (Испания)10007225
2Новак Джокович (Сербия)3607085
3Роджер Федерер (Швейцария)905150
4Доминик Тим (Австрия)5203835
5Даниил Медведев (Россия)19003605
6Стефанос Циципас (Греция)2003150
7Роберто Баутиста (Испания)4052340
8Кеи Нисикори (Япония)202090
9Фабио Фоньини (Италия)3151955
10Александр Зверев (Германия)3701940
11Давид Гоффен (Бельгия)6101900
12Гаэль Монфис (Франция)3701720

Лидеры WTA по очкам в 2019 году


МестоИгрокОчки после WimbledonВсе очки
1Эшли Барти (Австралия)3515236
2Симона Халеп (Румыния)2954722
3Каролина Плишкова (Чехия)3804546
4Петра Квитова (Чехия)13766
5Наоми Осака (Япония)3803536
6Кики Бертенс (Нидерланды)2863505
7Белинда Бенчич (Швейцария)1062850
8Бьянка Андрееску (Канада)9002727
9Элина Свитолина (Украина)3952684
10Серена Уильямс (США)5852635
11Джоанна Конта (Великобритания)22450
12Маркета Вондроушова (Чехия)2390
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