Лидеры ATP по очкам в 2019 году

|Место
|Игрок
|Очки после Wimbledon
|Все очки
|1
|Рафаэль Надаль (Испания)
|1000
|7225
|2
|Новак Джокович (Сербия)
|360
|7085
|3
|Роджер Федерер (Швейцария)
|90
|5150
|4
|Доминик Тим (Австрия)
|520
|3835
|5
|Даниил Медведев (Россия)
|1900
|3605
|6
|Стефанос Циципас (Греция)
|200
|3150
|7
|Роберто Баутиста (Испания)
|405
|2340
|8
|Кеи Нисикори (Япония)
|20
|2090
|9
|Фабио Фоньини (Италия)
|315
|1955
|10
|Александр Зверев (Германия)
|370
|1940
|11
|Давид Гоффен (Бельгия)
|610
|1900
|12
|Гаэль Монфис (Франция)
|370
|1720
Лидеры WTA по очкам в 2019 году
|Место
|Игрок
|Очки после Wimbledon
|Все очки
|1
|Эшли Барти (Австралия)
|351
|5236
|2
|Симона Халеп (Румыния)
|295
|4722
|3
|Каролина Плишкова (Чехия)
|380
|4546
|4
|Петра Квитова (Чехия)
|1
|3766
|5
|Наоми Осака (Япония)
|380
|3536
|6
|Кики Бертенс (Нидерланды)
|286
|3505
|7
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|106
|2850
|8
|Бьянка Андрееску (Канада)
|900
|2727
|9
|Элина Свитолина (Украина)
|395
|2684
|10
|Серена Уильямс (США)
|585
|2635
|11
|Джоанна Конта (Великобритания)
|2
|2450
|12
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|—
|2390
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