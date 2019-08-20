В детсадах Москвы не будут требовать бумажные справки о контактах с больными

В московские детсады больше не надо приносить бумажные справки о том, что ребенок летом не контактировал с инфекционными больным перед возвращением в учреждение. Исключение составляют те случаи, когда ребенок оказался в очаге эпидемии, уточняется на сайте мэрии.

Роспотребнадзор и детсады теперь будут вести электронный документооборот, информация будет напрямую передаваться в дошкольные учреждения. Изменения связаны с тем, что большинству детей справка оказывалась не нужна: врачи подтверждали, что ребенок здоров и не контактировал с инфекционными больными.

Если ребенок оказался в очаге эпидемии, родителей проинформируют об этом по электронной почте или СМС. Кроме того, им должен позвонить воспитатель детсада. Учет будет вестись по данным Роспотребнадзора и адресным базам воспитанников детских садов, которые пропускали учреждения больше пяти дней.

«Мы взглянули на проблему глазами потребителя, причем сразу с четырех сторон — со стороны родителей, детских садов, поликлиник и Роспотребнадзора. Мы поняли, что новый механизм позволит не только сделать удобнее каждому, но и обеспечить большую гарантию защиты детей»,— отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.