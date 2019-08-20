На безопасность «умных городов» к 2024 году потратят $135 млрд

Кибербезопасность станет для «умных городов» все более важной статьей расходов — по подсчетам исследовательской компании ABI Research, на кибербезопасность жизненно важной инфраструктуры «умных городов» к 2024 году будет потрачено $135 млрд. По данным компании, к этому времени число подключений к интернету таких объектов, как городские фонари и камеры слежения, вырастет до 1,3 млрд.

Авторы исследования, опубликованного во вторник, прогнозируют, что 56% ($75,6 млрд) этой суммы придется на финансовый и оборонный секторы, а также информационно-коммуникационные технологии. Оставшиеся 44%, то есть $59,4 млрд, пойдут на обеспечение кибербезопасности энергетики, здравоохранения, транспорта, городских коммуникаций и сферы общественной безопасности.

Как отмечает аналитик ABI Research Дмитриос Павлакис, такие вложения в кибербезопасность недостаточны, что делает «умные города» уязвимыми для атак. «Это обостряется недостатком инвестиций в цифровую безопасность и может, к сожалению, поставить под удар ключевые элементы интеллектуальных возможностей, эффективности и устойчивости будущего "умного города"»,— считает он.

Яна Рождественская