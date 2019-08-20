Bayer продает ветеринарное подразделение за $7,6 млрд

Немецкая химическая компания Bayer продает свое подразделение по производству лекарств для животных американской компании Elanco Animal Health, которая специализируется на ветеринарных препаратах. Сумма сделки, о которой компании объявили во вторник, 20 августа, составит $7,6 млрд. Сделка должна быть завершена к середине следующего года.

После приобретения подразделения Bayer Elanco займет второе место по размеру выручки на мировом рынке ветеринарных препаратов с рыночной долей 13%. Первое место занимает американская компания Zoetis, которая была выделена в 2012 году из фармкорпорации Pfizer. Сама Elanco была создана в прошлом году — она была также выделена из состава другой крупной фармкомпании, Eli Lilly. Рынок ветеринарных лекарств, как и других товаров для животных, довольно активно растет — сейчас его объем составляет около $44 млрд, по прогнозам аналитиков, рост этого рынка в ближайшее время составит 5–6% в год.

Для Bayer продажа ветеринарного подразделения станет частью распродажи активов после слияния с Monsanto — продажа части активов должна помочь немецкой компании сократить возникший в результате слияния долг в размере $63 млрд. Elanco заплатит Bayer $5,3 млрд наличными и $2,3 млрд своими акциями, что соответствует примерно 18% акций компании.

Яна Рождественская