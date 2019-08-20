Следствие охватило геморрагическую лихорадку

Следственный комитет России (СКР) по Саратовской области проводит проверку по факту вспышки заболеваемости геморрагической лихорадкой в городе. Как пояснили в СУ СКР по Саратовской области, правоохранительные органы пытаются выяснить, все ли сделали чиновники для того, чтобы не допустить распространение вируса. Ранее прокуратура заявляла, что сотрудники регионального управления Роспотребнадзора несвоевременно проинформировали должностных лиц об опасности распространения заболевания.

В Саратове следствие выясняет, какие меры чиновники предприняли для предотвращения роста заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Как сообщили в СУ СКР по Саратовской области, проверка началась по материалам средств массовой информации о росте заболеваемости среди жителей микрорайона Лесная Республика, расположенного рядом с лесопарком «Кумысная поляна».

Следствие намерено установить, какие мероприятия и в какое время должны были организовать органы власти и управляющие компании для того, чтобы не допустить на подведомственной территории вспышки заболевания ГЛПС. «По результатам проверки следователями будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, в чьи полномочия входит проведение комплекса соответствующих мероприятий»,— отметили в следственном управлении и пояснили, что в ходе проверки уже собрана «всесторонняя» информация об обстоятельствах заражения жителей города Саратова и области геморрагической лихорадкой.

ГЛПС (другое название — «мышиная лихорадка») — вирусная инфекция. Она характеризуется поражением мелких сосудов, геморрагическим диатезом, гемодинамическими расстройствами, поражением почек с развитием острой почечной недостаточности. Основные очаги заболевания в Саратовской области — природный парк «Кумысная поляна» в Саратове и Татищевский район. Первые случаи массового обращения в связи с симптомами ГЛПС были зарегистрированы 13 мая.

По данным министерства здравоохранения Саратовской области на 12 августа, с мая диагноз «геморрагическая лихорадка» подтвердился у 1300 человек, в медучреждениях с подозрением на ГЛПС находились около 250 человек. В пик заболеваемости, который пришелся на середину июня, на стационарном лечении находились более 400 человек. Заболевания были зафиксированы в Аркадакском, Аткарском, Балаковском, Балашовском, Вольском, Екатериновском, Калининском, Петровском, Пугачевском, Самойловском, Саратовском, Татищевском и Энгельсском районах.

Официально с начала массовой заболеваемости в Саратовской области зарегистрирована одна смерть от «мышиной лихорадки»: 30 мая в одну из больниц Саратова в критическом состоянии поступила молодая женщина с признаками этой болезни. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась в больнице менее чем за сутки.

Как ранее сообщал “Ъ”, в июне в Саратове были закрыты летние оздоровительные лагеря на «Кумысной поляне». Летом в Саратовской области отменили несколько музыкальных фестивалей. В июле прокуратура Саратовской области выявила «несвоевременное информирование региональным управлением Роспотребнадзора заинтересованных лиц при возникновении неблагополучной ситуации по ГЛПС». Информация об этом была направлена руководителю управления Ольге Кожановой.

В российском научно-исследовательском противочумном институте «Микроб» Роспотребнадзора считают, что вспышка заболеваемости связана с грызунами, которые массово расплодились из-за снежной и относительно теплой зимы.

В июне в Саратове была проведена дератизация (санитарная обработка леса от грызунов) на территории площадью свыше 1,9 тыс. га. Позже по указанию Роспотребнадзора фосфидом цинка была обработана 500-метровая территория вокруг каждого детского лагеря на «Кумысной поляне». В июле в связи с предписанием управления Роспотребнадзора по Саратовской области из резервного фонда правительства Саратовской области было выделено 5 млн руб. на проведение дополнительной дератизации лесопарка, которая должна завершиться к 10 сентября.

При этом в региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что осенью ожидается очередной всплеск заболеваемости в связи с тем, что грызуны начнут мигрировать в дома.

Председатель комиссии по социальной политике и здоровому образу жизни граждан Общественной палаты Саратовской области Наталия Королькова не считает, что эпидемия разразилась по вине чиновников. По ее словам, муниципалитеты могли заказать санитарную обработку в недостаточном объеме, однако предугадать масштаб распространения болезни было сложно. «Роспотребнадзор работал в полную силу. Они проводили санобработку лесов, информировали, повсюду были брошюры с предупреждениями об опасности заболевания. Но многие их игнорировали. Мне кажется, сейчас уже не нужно искать виноватых»,— отметила госпожа Королькова.

Сергей Петунин, Саратов