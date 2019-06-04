Мышиная лихорадка закрыла лес

Заезд первой смены в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории природного парка «Кумысная поляна» Саратова и в Татищевском районе, отложен из-за вспышки геморрагической лихорадки с почечным синдромом. На сегодняшний день в больницах региона находятся 333 заболевших, один человек скончался. Ранее власти ограничили посещение лестного массива. Общественники считают отмену заездов детей «не лишними». Чиновники обещают организовать отдых детей, которые не попали в лагеря.

В Саратовской области отменили первую смену в детских лагерях, расположенных в лесном массиве природного парка «Кумысная поляна» и в Татищевском районе. Это связно с вспышкой геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), переносчиком которой являются грызуны.

По данным регионального министерства здравоохранения на 3 июня, в медицинских учреждениях остаются 333 заразившихся. Отмечается некоторый спад массовости заболевания в течение прошедшей недели. За последние несколько дней на лечение поступило пять человек, выписаны 234 пациента. «В целом диагноз подтвердился у 348 жителей области, у 54 снят»,— уточнила глава регионального минздрава Наталия ­Мазина.

По официальным данным, зарегистрирована одна смерть от ГЛПС.Как сообщалось ранее, 30 мая в одну из больниц Саратова в критическом состоянии поступила молодая женщина с признаками мышиной лихорадки. Несмотря на оказанную медицинскую помощь она скончалась в больнице, проведя в ней менее суток. В настоящее время следственный отдел по Октябрьскому району проводит проверку по этому факту.

Информацию о скорректированных датах заездов детей обещали разместить на сайте городского комитета по образованию. В министерстве социального развития региона отметили, что семьям детей, которые планировали отдохнуть в лагерях Саратова и Татищевского района, будет предложен отдых в других оздоровительных учреждениях региона, в муниципальных лагерях дневного пребывания.

По состоянию на 1 июня в Саратове проведена дератизация на территории площадью свыше 1,9 тыс. га, ликвидированы 102 несанкционированные свалки, проведена санитарная рубка деревьев и кустарника на площади 27 га, а также очистка от сухостоя, поросли на территории в 127 га.

Специалисты ФКУЗ ­«РосНИПЧИ „Микроб“» проверяют эффективность дератизации на «Кумысной поляне».

• ГЛПС (другое название — «мышиная лихорадка») — вирусная инфекция. Она характеризуется поражением мелких сосудов, геморрагическим диатезом, гемодинамическими расстройствами, поражением почек с развитием острой почечной недостаточности. Основные очаги этого заболевания — природный парк «Кумысная поляна» в Саратове и Татищевский район. Первые случаи массового обращения в связи с симптомами ГЛПС были зарегистрированы 13 мая.

Губернатор Валерий Радаев поручил взять районы, где была зарегистрирована вспышка ГЛПС, «на особый контроль».

„Ъ“ пообщался с представителями лагерей и оздоровительных центров, которые располагаются на территории «Кумысной поляны». Так, в «Дубках», где первый заезд планировался на 3 июня, сообщили, что пока не знают, когда смогут принять детей. Была проведена дератизация, контроль качества показал, что очагов ГЛПС на территории учреждения нет, однако Роспотребнадзор отложил начало смены».

Исполнительный директор детского спортивно-оздоровительного центра «Березка», который также находится на территории «Кумысной поляны», Елена Соколенко рассказала, что в учреждении проведена дератизация и экспертиза управления Роспотребнадзора показала, что очага ГЛПС на территории нет. «Две недели назад у нас проводился слет юных полицейских — приезжали 850 детей со всей области, плюс 100 взрослых. Из них 300 человек три дня проживали на территории центра. Информации о том, что кто-то, не дай бог, заболел, не поступало»,— отметила госпожа Соколенко.

Отмена заезда на деятельности ДСОЦ не отразилась — смена, в соответствии с графиком, должна открыться 14 июня. «До этого времени мы, естественно, еще проведем, и не один раз, дератизацию территории»,— заверила она.

Представитель института «Микроб» Николай Попов пояснил, что вспышка этого заболевания наблюдается раз в пять–семь лет. По его словам, масштаб этого года говорит о том, что численность переносчиков заболевания начала расти еще осенью прошлого года. «Зима была теплой. Грызуны чувствовали себя комфортно под снегом в связи с высоким урожаем семян. В этом году на майские праздники горожане массово выехали на „Кумысную поляну“, и в результате мы имеем то, что имеем — 60% заразившихся получили это заболевание при выезде в лес, 40% — на дачных участках».

Председатель комиссии по социальной политике и здоровому образу жизни граждан Общественной палаты области Наталия Королькова отмечает, что управление Роспотребнадзора «держит ситуацию с ГЛПС под контролем». «Отмена заезда первой смены в детские лагеря — это правильное решение. Неудовлетворительные результаты контроля эффективности дератизации — это очень серьезно»,— считает ­общественница.

Марина Ковалева