В Сочи составят список потенциально опасных для затопления территорий

Глава Сочи Анатолий Пахомов потребовал от руководителей внутригородских районов создать список потенциально опасных территорий, которые при залповых ливнях затапливает водой вышедших из берегов рек. За каждой такой территорией, по словам мэра, необходимо закрепить ответственного человека, который в случае ЧП будет контролировать работы по расчистке ливневой канализации от грязи и листьев.

«Главы районов знают эти “тонкие места”. Пусть у каждой такой точки будет человек, который в случае подтопления сможет в минимальные сроки расчистить ливневку от нанесенной грязи и листьев», - сказал Анатолий Пахомов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в минувшую субботу, 17 августа, вследствие выпадения обильных осадков в Сочи оказались подтоплены семь низменных участков автодорог. Также наблюдалось повышение уровня воды в реках. В воскресенье, 18 августа, было отмечено частичное подтопление дорог в Вардане, Мамайке, Бытхе (А-147 Джубга — Сочи), в районе автодорожной вставки между тоннелями 7а и 8а и транспортной развязки на улице Фабрициуса» (А-148 Дублер Курортного проспекта). В районе пересечения нового направления А-149 Адлер — ГЛК «Альпика-Сервис» (км 0) с участком «Адлер — Веселое» (км 2) А-147 Джубга — Сочи в результате залпового ливня произошло подтопление 150-метрового участка с полной остановкой движения с 11:00 до 15:55. Здесь по данным синоптиков в течение часа выпало 71 мм осадков.

Василий Хитрых