Во время ливней в Сочи подтопило семь участков автодорог

В субботу, 17 августа, вследствие выпадения обильных осадков, в Сочи оказались подтоплены семь низменных участков автодорог. Также наблюдалось повышение уровня воды в реках, но без выхода из берегов, сообщили в ГУ МЧС по краю.

В муниципалитетах проведена проверка готовности резервных источников электропитания на социально-значимых объектах и объектах с круглосуточным пребыванием людей. В низменных участках населенных пунктов проведена очистка 620 м сточных каналов, 34 дренажных и водосливных систем, а также устройств 17 естественных систем водоотведения.

Мониторинг уровня подъема воды контролировался с задействованием 189 датчиков, также осуществлялась работа более 500 оперативных групп органов местного самоуправления, местных пожарно-спасательных гарнизонов по контролю обстановки на территориях муниципальных образований.

По информации ФКУ Упрдор «Черноморье», в воскресенье, 18 августа, на нескольких участках федеральных дорог в Краснодарском крае были отмечены затруднения движения, обусловленные частичным подтоплением проезжей части без приостановки движения. Такие явления фиксировались в Вардане, Мамайке, Бытхе (А-147 Джубга — Сочи), в районе автодорожной вставки между тоннелями 7а и 8а и транспортной развязки на улице Фабрициуса» (А-148 Дублер Курортного проспекта).

Штатной обстановка оставалась в районе ресторана «Олеся» и торгового комплекса «Фара» в Адлерском районе, что указывает на локальный характер выпавших на А-147 осадков.

В районе пересечения нового направления А-149 Адлер — ГЛК «Альпика-Сервис» (км 0) с участком «Адлер — Веселое» (км 2) А-147 Джубга — Сочи в результате залпового ливня произошло подтопление 150-метрового участка с полной остановкой движения с 11:00 до 15:55. Здесь по данным синоптиков в течение часа выпало 71 мм осадков.

Всего во время ливней 17-18 августа на участках федеральных дорог было задействовано 189 дорожных рабочих и 61 единица техники.

Василий Хитрых