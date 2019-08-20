Премьер Италии объявил об отставке на фоне политического кризиса в стране

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что уходит в отставку. «Я передам официально прошение об отставке в руки президента Серджо Маттареллы»,— сказал он на заседании в Сенате.

Свое решение уйти в отставку политик объяснил тем, что партия «Лига» ранее поставила вопрос о доверии правительству. При этом он выразил сожаление в связи с прекращением работы кабинета.

Выступая перед парламентариями, господин Конте осудил заместителя премьер-министра Италии и главу «Лиги» Маттео Сальвини, который, по его мнению, развязал кризис и поставил под угрозу экономику страны ради личной выгоды, передает Rai.

Господин Конте стал премьером Италии 1 июня 2018 года. Равнее он исполнял обязанности министра по европейским делам.

Правительство в составе кандидатов от партий «Движение "Пять звезд"» и «Лига» было приведено к присяге 1 июня, но уже в начале августа Маттео Сальвини призвал к проведению новых выборов, заявив, что парламентского большинства не существует.

О политическом кризисе в стране читайте в публикации “Ъ” «Правительство Италии сходит с трассы».