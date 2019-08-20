Суд заявил о нарушениях в деле лишенного водительских прав нижегородского замминистра

Выксунский городской суд, отменивший постановление мирового судьи о лишении водительских прав бывшего замминистра образования Нижегородской области Владимира Шахназарова, сообщил о нарушениях в его деле.

Напомним, 26 марта чиновника уволили из регионального правительства после того, как 17 марта он за рулем за рулем Mercedes на обгоне на трассе в Навашине столкнулся со встречным автомобилем. Согласно протоколу ДПС, Владимир Шахназаров находился в состоянии алкогольного опьянения, однако сам замминистра не согласился с их выводами. В июле мировой суд лишил его прав на 1,5 года со штрафом 30 тыс. руб.

Как следует из разъяснения суда, вопреки закону при медицинском освидетельствовании господина Шахназарова и отстранении его от управления машиной не было понятых. В этом случае сотрудники ГИБДД обязаны вести видеозапись всех процедур. О видеосъемке полицейские чиновника не предупредили, а мировому судье предоставили лишь фрагменты записи вместо оригинала. Данное обстоятельство Выксунский городской суд счел грубым нарушением.

Еще одним нарушением суд счел протокол медицинского освидетельствования, в который были внесены недостоверные сведения. Акт, подтверждающий опьянение водителя, составлял фельдшер с небольшим стажем работы. Также не были соблюдены интервалы использования алкотестера, а пробы Шульте и Ромберга на координацию движений и реакцию хоть и не проводились, но были занесены в протокол. Водитель отрицал употребление спиртного, но в протокол освидетельствования внесли сведения о том, что он выпивал накануне.

В итоге суд отменил решение мирового суда, по факту нарушений медицинского освидетельствования внесено представление главврачу Навашинской ЦРБ.

Владимир Зубарев