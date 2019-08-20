Благоустройство набережной в районе «Лахта-центра» намерены завершить до конца 2020 года

Берегоукрепительные работы и благоустройство набережной в районе МФК «Лахта-центр» в Приморском районе Петербурга планируется завершить до конца 2020 года. После ввода объекта в эксплуатацию набережную передадут городу в соответствии с соглашением с ПАО «Газпром», сообщил журналистам председатель комитета по инвестициям Петербурга Роман Голованов, передает «Интерфакс».

Отметим, что во вторник, 20 августа, в Смольном одобрили проект постановления о предоставлении «Газпрому» земельного участка площадью более 11 тыс. кв. м на территории близ «Лахта-центра» для ее комплексного благоустройства.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что к 2020 году около «Лахта-центра» построят новый пассажирский причал. Планируется, что он позволит связать район Лахта водным сообщением с центром города и пассажирским портом «Морской фасад».