К 2020 году около «Лахта-центра» построят новый пассажирский причал

На территории Яхт-клуба Санкт-Петербурга будет создан пассажирский причал, который позволит связать Лахту водным сообщением с центром города и пассажирским портом «Морской фасад». Об этом “Ъ-СПб” сообщил командор яхт-клуба Владимир Любомиров.

Конкретные маршруты господин Любомиров не уточнил, отметив, что их разработкой предстоит заниматься судоходным компаниям. Переговоры с ними планируется начать после строительства в порту «Геркулес» (здесь расположен Яхт-клуб Санкт-Петербурга) новой марины, которое завершится в конце 2020 года.

Предполагается, что в пиковый период яхт-клуб сможет принимать до 3 тыс. человек в день.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Лахте подвезут туристов».