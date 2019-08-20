Экс-замглавы департамента воронежского облправительства подозревают в злоупотреблении

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя департамента труда и занятости населения областного правительства Елены Масловой. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщил источник в правоохранительных органах. В СКР отказались от комментариев.

Госпожа Маслова, по данным источника, подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и уже была допрошена в этом статусе следователем. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ об увольнении с 12 августа госпожи Масловой «в связи с утратой доверия». Были установлены факты возникновения конфликта интересов и несообщения о возникновении личной заинтересованности при коррупционном предложении»,— поясняли в пресс-службе облправительства.

Сергей Калашников