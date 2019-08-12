Замглавы департамента воронежского облправительства уволили за конфликт интересов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ об увольнении с 12 августа Елены Масловой с должности зама руководителя регионального департамента труда и занятости населения. Как сообщает пресс-служба облправительства, госпожа Маслова «была уволена в связи с утратой доверия».

«Этому предшествовала комплексная проверка, которую провело управление по профилактике коррупционных правонарушений облправительства,— пояснили в пресс-службе.— Были установлены факты возникновения конфликта интересов и несообщения о возникновении личной заинтересованности при коррупционном предложении». В пресс-службе отметили, что информация о чиновнице будет «включена в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия».

Сергей Калашников