Следствие проверяет жалобу жителя Геленджика на избиение в отделе ФСБ

Военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по краснодарскому гарнизону проводит проверку заявления Максима Тимошенко, который просит привлечь к ответственности сотрудников отдела УФСБ по городу Геленджику, сообщил «Ъ-Юг» руководитель краснодарского отделения «Комитета против пыток» Сергей Романов. Максим Тимошенко утверждает, что сотрудники ФСБ пытали его, требуя признания в организации незаконной миграции.

Информацию об обращении в ВСУ господина Тимошенко в пресс-службе ведомства не комментируют — запрос «Ъ-Юг» остался без ответа. По словам Сергея Романова, Максим Тимошенко обратился в правозащитную организацию после того, как его, по его словам, вынудили дать показания против себя и против женщины — директора строительной компании, где он работает. Уголовное дело против Максима Тимошенко об организации незаконной миграции было возбуждено полицией 7 августа, о чем ему не было известно. Господин Тимошенко, который в строительной компании занимается оформлением документов для работников, 8 августа пришел для дачи пояснений в отдел полиции, откуда его в наручниках вывели двое силовиков в штатском, представившиеся сотрудниками УФСБ. В здании отдела ФСБ по Геленджику, по словам Максима Тимошенко, сотрудники правоохранительных органов начали избивать его, надевали на голову полиэтиленовый пакет и подключали к нему электрошокер.

Выйдя из помещения отела ФСБ, Максим Тимошенко обратился в травмпункт и зафиксировал повреждения, в том числе ушибы, ссадины и кровоподтеки. «Комитет против пыток» поможет Максиму Тимошенко представить и другие доказательства нарушения его прав, уточнил Сергей Романов, глава отделения комитета в Краснодаре.

Источник «Ъ-Юг» в правоохранительных органах уточнил, что женщина, которая является второй фигуранткой по делу, в 2017 году уже привлекалась к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции. «Подозреваемые привлекаются по достаточно серьезной статье УК, поэтому они используют все способы для собственной защиты, в том числе объясняя свои признательные показания якобы оказанным на них давлением»,— сообщил собеседник «Ъ-Юг».

О том, что россияне осуждают пытки со стороны силовиков, но не готовы требовать от них полного отказа от насилия, читайте в публикации “Ъ” «К пыткам испытывают двойственные чувства».

Анна Перова, Краснодар