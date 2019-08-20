ФАС оштрафовала CNN за громкую рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни» (вещатель CNN в России) за превышение уровня громкости звука при трансляции логотипа и ряда фрагментов с информацией о телеканале. Размер штрафа составил 200 тыс. руб.

«Ведомство зафиксировало в эфире телеканала CNN ряд случаев, когда громкость звука фрагментов со сведениями о телеканале и его логотипом превышала громкость прерываемой ими телепередачи от 1,6 дБ до 9,6 дБ при допустимых 1,5 дБ»,— говорится в сообщении на сайте ФАС.

Согласно закону «О рекламе», уровень громкости ее звука не должен превышать средний уровень громкости звука прерываемой телепередачи.

Ранее ФАС выписывала штрафы за громкую рекламу телеканалам НТВ (1,8–3,7 дБ при допустимых 1,5 дБ) и «Рен ТВ» (от 1,6 дБ до 1,9 дБ). В обоих случаях размер штрафа составил 100 тыс. руб.