России написали сценарий нового экономического кризиса

До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики. По их мнению, к нему приведут глобальные экономические потрясения, в частности, торговая война между США и Китаем. В результате снизится спрос на сырье, что неизбежно будет иметь негативные последствия для российской экономики. Кроме того, эксперты отмечают, что к 2020-2021 году пройдет 12 лет со времени последней мировой рецессии. Именно такой период считается средним экономическим циклом.

Кризисные явления в глобальной экономике не обойдут Россию стороной, согласен с коллегами преподаватель Высшей школы экономики Николай Корженевский: «Конечно, точно прогнозировать дату наступления кризиса крайне сложно. Но можно согласиться с тем, что в глобальной экономике слишком давно не было рецессии, а обычные структурные диспропорции уже действительно начинают проявлять себя.

Что же касается России, то любое замедление на глобальном рынке негативно скажется на нас, потому что в последние три года мировая экономика росла достаточно быстро.

Ведь все наши основные экспортные товары и с точки зрения цены, и с точки зрения объемов продавались хорошо. Вместе с тем, российский ВВП рос крайне медленно. В любом случае, средний темп роста — не выше 1%».

Кризис в России могут вызвать и внутренние факторы, в частности, падение потребительского спроса. При этом рецессия не будет затяжной, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов: «Внутренние причины состоят в том, что правительство усиленно работает над профицитом бюджета, ростом золотовалютных резервов. Но в ущерб потребительскому спросу эти причины, скорее всего, увеличивают вероятность рецессии.

Я не думаю, что она будет очень глубокой или затяжной, так как сразу будет изменена монетарная политика со стороны банков развитых стран.

Мир достаточно быстро выйдет из этой рецессии за счет монетарного смягчения, что должно отразиться позитивно и на ценах на сырье, которые выведут российскую экономику из этого процесса. Рецессия может продлиться несколько кварталов, падение экономики может быть в районе 1-2%».

Между тем, как сообщили The New York Times и The Washington Post , в США уже начали готовиться к возможной рецессии, в частности, администрации Дональда Трампа предлагают снизить налоги. Это позволит стимулировать американскую экономику через увеличение зарплат.

Андрей Загорский