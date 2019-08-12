Россия озолотилась на запасах

Россия может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам (ЗВР) впервые за восемь лет. Такой вывод сделали аналитики агентства Bloomberg. За последние четыре года международные запасы России выросли на 45% и составили $518 млрд. Москва сохраняет профицит бюджета, опасаясь новых санкций, отмечают в агентстве. Саудовская Аравия, в свою очередь, в последние годы была вынуждена тратить ресурсы на социальные нужды после падения цен на нефть. В итоге резервы страны упали до $527 млрд.

Рост золотовалютных резервов говорит об устойчивости российской экономики, но имеет и свои минусы, считает директор Международной школы экономики МГУ Александр Некипелов: «Само по себе увеличение резервов ведет к снижению рисков. Здесь спорить невозможно. Но также это ведет и к снижению возможностей модернизации экономики, инвестированию ресурсов внутри страны. Что касается реальной потребности в резервах, то прикидки разных специалистов показывают, что, в принципе, вполне достаточно было бы иметь $150 млрд при условии, что Центральный банк не собирается вмешиваться в курсообразование. Хотя я так подозреваю, что это не очень соответствует действительности. Строго говоря, золотовалютные резервы не нужны в большом количестве. То есть вопрос, в сущности, сводится к оптимальному сочетанию».

Сейчас рейтинг международных резервов с большим отрывом возглавляет Китай, далее идут Япония и Швейцария. Если Россия продолжит увеличивать свои запасы, то усилится ее влияние на ОПЕК, считают в Bloomberg: международная организация будет вынуждена больше прислушиваться к Москве в вопросах сокращения добычи нефти, пишет агентство.

С такими выводами не согласен вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский. По его мнению, стабильность экономики России не скажется на ее отношениях с ОПЕК: «На самом деле, никакой взаимосвязи между объемом золотовалютных резервов и лоббистскими возможностями России в организации не существует. Первый показатель свидетельствует о стабильной макроэкономической ситуации. Очень хорошо, что он растет, причем во многом благодаря тому, что сильно выросли цены на золото. Уже до 20% объемов ЗВР вложено в желтый металл в России. С начала года стоимость золота в долларах выросла на 15%. Кроме того, в России действует бюджетное правило: мы накапливаем нефтедоллары в резервах, стерилизуем ликвидность.

В общем, это макроэкономическая история, которая никакого отношения к переговорам в ОПЕК не имеет.

Да, у нас большая подушка безопасности. Если начнется мировой финансовый кризис — а на самом деле все к этому идет, в том числе из-за торговой войны между США и Китаем — то у России будет возможность как-то смягчить и компенсировать те негативные последствия, которые произойдут и на нефтяном рынке».

Сейчас баррель нефти марки Brent стоит примерно $58. С апреля бочка сырья подешевела более чем на 20%. Нынешняя цена гораздо ниже уровня, который необходим большинству стран ОПЕК, в их числе Саудовской Аравии. Картель часто возвращается к вопросу сокращения добычи, но пока неясно, пойдет ли на дальнейшее снижение Москва. Владимир Путин ранее заявлял, что Россию устраивает текущий уровень цен. Бюджет страны планировался с расчетом цены в $40 за баррель. Саудовской Аравии для исполнения бюджета нужно в два раза больше.

Юлия Жданова