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Фото: Андрей Коршунов / Коммерсантъ   |  купить фото

Россия озолотилась на запасах

О чем свидетельствуют накопленные страной резервы

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Россия может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам (ЗВР) впервые за восемь лет. Такой вывод сделали аналитики агентства Bloomberg. За последние четыре года международные запасы России выросли на 45% и составили $518 млрд. Москва сохраняет профицит бюджета, опасаясь новых санкций, отмечают в агентстве. Саудовская Аравия, в свою очередь, в последние годы была вынуждена тратить ресурсы на социальные нужды после падения цен на нефть. В итоге резервы страны упали до $527 млрд.


Рост золотовалютных резервов говорит об устойчивости российской экономики, но имеет и свои минусы, считает директор Международной школы экономики МГУ Александр Некипелов: «Само по себе увеличение резервов ведет к снижению рисков. Здесь спорить невозможно. Но также это ведет и к снижению возможностей модернизации экономики, инвестированию ресурсов внутри страны. Что касается реальной потребности в резервах, то прикидки разных специалистов показывают, что, в принципе, вполне достаточно было бы иметь $150 млрд при условии, что Центральный банк не собирается вмешиваться в курсообразование. Хотя я так подозреваю, что это не очень соответствует действительности. Строго говоря, золотовалютные резервы не нужны в большом количестве. То есть вопрос, в сущности, сводится к оптимальному сочетанию».

Сейчас рейтинг международных резервов с большим отрывом возглавляет Китай, далее идут Япония и Швейцария. Если Россия продолжит увеличивать свои запасы, то усилится ее влияние на ОПЕК, считают в Bloomberg: международная организация будет вынуждена больше прислушиваться к Москве в вопросах сокращения добычи нефти, пишет агентство.

С такими выводами не согласен вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский. По его мнению, стабильность экономики России не скажется на ее отношениях с ОПЕК: «На самом деле, никакой взаимосвязи между объемом золотовалютных резервов и лоббистскими возможностями России в организации не существует. Первый показатель свидетельствует о стабильной макроэкономической ситуации. Очень хорошо, что он растет, причем во многом благодаря тому, что сильно выросли цены на золото. Уже до 20% объемов ЗВР вложено в желтый металл в России. С начала года стоимость золота в долларах выросла на 15%. Кроме того, в России действует бюджетное правило: мы накапливаем нефтедоллары в резервах, стерилизуем ликвидность.

В общем, это макроэкономическая история, которая никакого отношения к переговорам в ОПЕК не имеет.



Да, у нас большая подушка безопасности. Если начнется мировой финансовый кризис — а на самом деле все к этому идет, в том числе из-за торговой войны между США и Китаем — то у России будет возможность как-то смягчить и компенсировать те негативные последствия, которые произойдут и на нефтяном рынке».

Сейчас баррель нефти марки Brent стоит примерно $58. С апреля бочка сырья подешевела более чем на 20%. Нынешняя цена гораздо ниже уровня, который необходим большинству стран ОПЕК, в их числе Саудовской Аравии. Картель часто возвращается к вопросу сокращения добычи, но пока неясно, пойдет ли на дальнейшее снижение Москва. Владимир Путин ранее заявлял, что Россию устраивает текущий уровень цен. Бюджет страны планировался с расчетом цены в $40 за баррель. Саудовской Аравии для исполнения бюджета нужно в два раза больше.

Юлия Жданова


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