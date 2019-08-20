Спецкомиссия при исполкоме Казани рассмотрит предложения жителей Дербышек и Вознесенского по дорогам

Специальная экспертная комиссия при руководителе исполкома Казани рассмотрит предложения инициативных групп поселков Дербышки и Вознесенское об альтернативных вариантах возможного расположения дорог по новому генплану города. В состав комиссии входят порядка 80 экспертов: это экологи, градостроители, независимые эксперты, говорится в сообщении мэрии.

Решение о рассмотрении предложений жителей Казани спецкомиссией было принято на встрече специалистов управления архитектуры и градостроительства Казани, Института Генплана Москвы и администрации Советского района с представителями инициативной группы жителей поселков Дербышки и Вознесенское. Разработчики выслушали предложенные варианты возможного расположения дорог по новому генплану и приняли их к сведению. В частности, жители Дербышек предложили строить развязки в объезд жилого массива с выходом на автодорогу М7. А жители Вознесенского выразили несогласие с трассировкой проезда №50, ведущему к Вознесенскому тракту

Общественные обсуждения нового генплана Казани начались 29 июля. Заключение об их результатах будет опубликовано на портале мэрии.

Ранее сообщалось, что власти Казани обещают недовольным жителям «рыночную компенсацию» за снос их домов.

"Ъ-Казань"