Крупнейший перевозчик готов прекратить работу при сохранении стоимости проезда в Воронеже

Группа «Автолайн», чья транспортная компания «Автолайн+» обслуживает до 80% маршрутов общественного транспорта в Воронеже, готова покинуть рынок перевозок, если власти не повысят стоимость проезда. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказал ее владелец, депутат гордумы Дмитрий Крутских. Возглавляющий городской союз перевозчиком господин Крутских полагает, что другие участники рынка в случае сохранения прежних тарифов поступят так же и прекратят работу.

«При стоимости проезда в 17 руб. невозможно обслуживать автобусы и обновлять подвижной состав, чтобы общественный транспорт в Воронеже работал на "отлично" или на "хорошо". Сейчас средств недостаточно, чтобы работать "удовлетворительно". Конечно, речь идет только о том, что я планирую делать в том случае, если власти не изменят ситуацию на рынке. Но вести бизнес "неудовлетворительно" я не готов. В мое портфеле, кроме общественного транспорта, есть и другие активы»,— сказал “Ъ-Черноземье” господин Крутских. ГК «Автолайн», кроме перевозок, занимается обслуживанием легковых и грузовых автомобилей, продает легкий коммерческий транспорт «ГАЗ», у господина Крутских также есть проекты в сфере общественного питания.

Напомним, в начале лета руководители дюжины компаний, работающих на рынке пассажирских перевозок Воронежа, обратились с коллективным письмом к мэру Вадиму Кстенину и начальнику областного ГУ МВД Михаилу Бородину. Транспортники уведомили власти о возможном невыходе на городские маршруты с 1 июля, если чиновники не услышат их доводы, в частности, о необходимости повышения стоимости проезда с 17 до 25 руб.

Подробнее о требованиях перевозчиков — в материале “Ъ-Черноземье” «Мэр Воронежа готов заплатить за проезд».

Сергей Калашников