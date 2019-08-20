47-летний американский актёр Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала», которое он получил во времена своих выступлений рестлером, женился. Супругой Дуэйна стала его давняя подруга — певица Лорен Хошиан.

Приватная церемония бракосочетания состоялась на Гавайских островах. Фанаты актёра узнали о ней из его аккаунта в Instagram. В понедельник там появилась свадебная фотография Дуэйна и Лорен на фоне заката у побережья. На ней молодожены были в белоснежных одеждах. Подпись гласила «Мы согласны».

Лорен Хошиан и Дуэйн Джонсон

Пара познакомилась в 2006 году во время съёмок фильма «План игры», после размолвки Джонсона с первой женой, кинопродюсером Дэни Гарсиа, с которой он прожил до этого 10 лет. У Дуэйна и Лорен уже есть дети — трёхлетняя Жасмин и шестнадцатимесячная Тиана.

Бывший рестлер начал карьеру актера в 2002 году, когда исполнил главную роль в фильме «Царь скорпионов». Его гонорар в 5,5 млн долларов тогда был занесён в Книгу рекордов Гиннесса как наивысший гонорар за первую главную роль в карьере.

В 2016 году он получил титул «Самый сексуальный мужчина года», а не так давно стало известно о желании «Скалы» баллотироваться в президенты США в 2020 году. Кроме того, «Скала» признан одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда — только в 2018 году он заработал 124 млн долларов.

Избаннице будущего кандидата, певице армянского происхождения Лоран Хишиан 34 года. Незадолго до окончания колледжа в 2006 году, она стала публиковать свои вокальные записи в SoundCloud. Она исполняла песни, которые писала с сестрой, Айей. В 2005 году Лорен была участницей вокального конкурса RU The Girl, однако в число финалистов знаменитого шоу не попала.

В августе этого года на экраны вышел фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу», где Дуэйн сыграл одну из главных ролей вместе с Джейсоном Стейтемом. А осенью в прокат выйдет продолжение «Джуманджи».