Окольцевали

47-летний американский актёр Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала», которое он получил во времена своих выступлений рестлером, женился. Супругой Дуэйна стала его давняя подруга — певица Лорен Хошиан.
Приватная церемония бракосочетания состоялась на Гавайских островах. Фанаты актёра узнали о ней из его аккаунта в Instagram. В понедельник там появилась свадебная фотография Дуэйна и Лорен на фоне заката у побережья. На ней молодожены были в белоснежных одеждах. Подпись гласила «Мы согласны».
Пара познакомилась в 2006 году во время съёмок фильма «План игры», после размолвки Джонсона с первой женой, кинопродюсером Дэни Гарсиа, с которой он прожил до этого 10 лет. У Дуэйна и Лорен уже есть дети — трёхлетняя Жасмин и шестнадцатимесячная Тиана.
В 2016 году он получил титул «Самый сексуальный мужчина года», а не так давно стало известно о желании «Скалы» баллотироваться в президенты США в 2020 году. Кроме того, «Скала» признан одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда — только в 2018 году он заработал 124 млн долларов.
В августе этого года на экраны вышел фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу», где Дуэйн сыграл одну из главных ролей вместе с Джейсоном Стейтемом. А осенью в прокат выйдет продолжение «Джуманджи».