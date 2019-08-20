В Татарстане возбудили уголовное дело после вспышки мышиной лихорадки в детских лагерях

В Чистопольском районе Татарстана после вспышки мышиной лихорадки в двух детских лагерях возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на территории лагерей «Ровесник» и «Солнышко» еще в середине прошлого месяца, но информация об этом появилась лишь после возбуждения уголовного дела. Шестерых детей и одного вожатого госпитализировали с диагнозом «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом». Детали происшествия уточняются.

Напомним, что в минувшую субботу из детского лагеря в Иннополисе были госпитализированы пять детей с отравлением. Следственное управление СКР в Татарстане возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

"Ъ-Казань"