Власти объяснили отказ Lifan от строительства автозавода в Липецке

Китайский автопроизводитель Lifan не стал строить сборочное производство в особой экономзоне промышленно-производственного типа «Липецк», поскольку счел проект «недостаточно эффективным». Об этом в интервью «Липецкой газете» рассказал гендиректор ОЭЗ Дмитрий Дударев.

«Наши китайские коллеги приостановили проект в связи с тем, что бизнес-план, пересчитанный под новые параметры российской экономики, не продемонстрировал необходимых показателей эффективности. Мы зафиксировали требования компании по размеру земельного участка, объему энергоресурсов»,— рассказал господин Дударев.

Напомним, 16 июня 2015 года в ОЭЗ «Липецк» заложили первый камень завода по производству автомобилей Lifan. Ожидалось, что завод стоимостью примерно в $300 млн будет запущен летом 2017 года, но строительство было остановлено на старте. На предприятии планировали выпускать весь модельный ряд бренда со сваркой и окраской кузовов. Первоначальная проектная мощность ожидалась в 60 тыс. автомобилей в год.

Подробнее о нереализованном проекте — в материале “Ъ-Черноземье” «Lifan остановился в Липецке».

Сергей Калашников