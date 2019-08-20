Рекомендованный доход нижегородской семьи для выплаты ипотеки вырос до 67 тыс. рублей

В Нижегородской области уровень рекомендованного ежемесячного семейного дохода для комфортного обслуживания ипотеки вырос на 11,3% за последние пять месяцев. По состоянию на 1 августа 2019 года эта сумма составляет 66,88 тыс. руб., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель был рассчитан из соотношения ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1:3. Напомним, средний размер заработной платы в регионе составил 33,6 тыс. руб. по данным за январь-апрель.

Среди российских регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечного кредитования Нижегородская область оказалась на 13 месте по уровню рекомендуемого размера дохода семьи. Лидерами по этому показателю ожидаемо стали Москва, где семье рекомендуют зарабатывать 152 тыс. руб. в месяц (+9,3%), Московская область (112,49 тыс. руб., +9,3%) и Санкт-Петербург (91,65 тыс. руб., +4,5%). В среднем в России уровень семейного дохода для обслуживания ипотеки вырос на 5,6% до 75,6 тыс. руб.

Напомним, средний размер ипотечного займа в Нижегородской области по итогам первого квартала 2019 года увеличился до 1,95 млн руб. Доля просроченных платежей выросла до 1,4%.

Анастасия Еремина