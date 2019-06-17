Средний размер ипотеки в Нижегородской области вырос почти до 2 млн рублей

В Нижегородской области по итогам первого квартала 2019 года средний размер ипотечного кредита вырос на 11,5% до 1,95 млн руб., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В первом квартале 2018 года средняя сумма займа составляла 1,75 млн руб.

В среднем в России размер ипотечного кредита вырос на 17,3% до 2,38 млн руб. Наибольший размер среднего займа зафиксирован в Москве (4,68 млн руб., +8,9%), Московской области (3,52 млн руб., +9,3%) и Ямало-Ненецком автономном округе (2,96 млн руб., +8,6%).

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, по итогам первого квартала в Нижегородской области доля просроченной ипотеки выросла до 1,4%.

Анастасия Еремина