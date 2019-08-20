Резиденты на 16 млрд руб. могут войти на елецкую площадку ОЭЗ «Липецк»

Суммарный объем уже заявленных инвестиций резидентов новой площадки особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк», расположенной в Елецком районе, составляет 15,9 млрд руб. Об этом гендиректор ОЭЗ Дмитрий Дударев сообщил в интервью «Липецкой газете».

По его словам, на площадке пока планируют разместиться семь резидентов. Первое предприятие должно быть запущено до конца 2019 года, подробности проекта господин Дударев не уточнил. Также до конца 2019-го должна начаться реализация проектов немецкого производителя семян KWS, швейцарского производителя средств защиты растений Syngenta «и еще одной немецкой компании, которую мы до официальной подачи заявки не имеем права разглашать», рассказал гендиректор ОЭЗ. Еще три российских компании также заявили о намерениях реализовать проект на елецкой площадке. «Ее приоритетом является агропромышленный сектор... Объем инвестиций компаний, с которыми ведем переговоры, превышает 30 млрд руб.»,— отметил управленец.

Еще одна площадка ОЭЗ в Елецком районе площадью 1,3 тыс. га, помимо первоначальной, в Грязинском районе, была открыта в 2016 году. В ОЭЗ ранее планировали, что в ней могут за 10-15 лет расположиться около 70 предприятий

Напомним, ранее врио губернатора Игорь Артамонов выступил с критикой работы ОЭЗ. Он сказал, что зарегистрировано резидентов много, но не все из них работают, «некоторые участки откровенно простаивают». «Елецкая площадка ОЭЗ не заполняется. Нужно решать проблему. Очищать зоны от неработающих резидентов. Переводить предприятия из Липецка в Елец»,— говорил господин Артамонов.

Также он отметил, что в Липецкой области «неравномерно распределены предприятия», сообщает пресс-служба. По мнению господина Артамонова «большая часть заводов сконцентрирована в ОЭЗ. При этом есть районы, где производство практически не развивается». «У нас целый ряд районов, откуда люди уезжают в поисках работы. Мы будем менять ситуацию. Воловский, Становлянский, Лев-Толстовский районы в приоритете»,— сказал врио губернатора.

Сергей Калашников