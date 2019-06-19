Игорь Артамонов раскритиковал работу ОЭЗ «Липецк»

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на совещании о «мерах повышения инвестпривлекательности» в обладминистрации выступил с критикой работы особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк». Он сказал, что зарегистрировано резидентов много, но не все из них работают, «некоторые участки откровенно простаивают». «Елецкая площадка ОЭЗ не заполняется. Нужно решать проблему. Очищать зоны от неработающих резидентов. Переводить предприятия из Липецка в Елец»,— цитирует господина Артамонова его пресс-служба.

Также он отметил, что в Липецкой области «неравномерно распределены предприятия», сообщает пресс-служба. По мнению господина Артамонова «большая часть заводов сконцентрирована в ОЭЗ. При этом есть районы, где производство практически не развивается». «У нас целый ряд районов, откуда люди уезжают в поисках работы. Мы будем менять ситуацию. Воловский, Становлянский, Лев-Толстовский районы в приоритете»,— сказал врио губернатора.

В 2016 году помимо первоначальной, в Грязинском районе, была открыта еще одна площадка ОЭЗ в Елецком районе площадью 1,3 тыс. га. В ОЭЗ ранее планировали, что в ней могут за 10-15 лет расположиться около 70 предприятий.

Сергей Калашников