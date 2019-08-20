В Нижнекамске открыли ожоговое отделение на деньги «Нижнекамскнефтехима»

В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице открыли ожоговое отделение. Инвестором выступило ПАО «Нижнекамскнефтехим», предоставившее 113 млн руб.

Как говорится в пресс-релизе компании, решение о создании отделения было принято еще в июле прошлого года.

Ожоговое отделение оснащено шестью противоожоговыми кроватями производства Голландии стоимостью более 5 млн руб. каждая, аппаратами для искусственной вентиляции легких, системами аэрации воздуха, которая дает возможность ускорить регенерацию поврежденных кожных покровов.

До сих пор Татарстане подобным оборудованием располагала лишь Республиканская клиническая больница в Казани, куда были госпитализированы пострадавшие при пожаре в «Нижнекамскнефтехиме».

Напомним, пожар произошел 19 апреля, в результате пострадали 17 человек, четверо из которых затем умерли от ожогов.

"Ъ-Казань"