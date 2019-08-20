Региональный центр «Альтаир» поможет талантливым детям достичь успехов

Губернатор Новосибирской области провел первое заседание попечительского совета регионального центра для талантливых детей «Альтаир». Он был создан по инициативе правительства региона в мае прошлого года. Основной целью его работы является оказание помощи в развитии талантливых детей по направлениям «Наука», «Спорт», а также «Искусство». В частности, одаренные подростки могут получить дополнительное образование в рамках интенсивных профильных и проектных смен.



«Альтаир» выстроен по модели «Сириуса» (это образовательный центр, работающий в Сочи в круглогодичном режиме с конца 2014 года). Сегодня на его базе создаются научно-исследовательский центр биохакинга, агро-, био- и нанотехнологий, центр «Конструкторское бюро», включающий лаборатории прототипирования, космических технологий, беспилотного транспорта и логистических систем, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Общее финансирование на создание РЦ «Альтаир» составляет 399,1 млн руб. Из них в 2020 году на приобретение оборудования будет израсходовано 304 млн руб. (из средств федерального бюджета — 290,9 млн, бюджета Новосибирской области — 13,4 млн).

Сегодня же участники попечительского совета, в состав которого вошла руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, обсудили развитие ключевых направлений «Альтаира». «Больше года назад мы подписали соглашение о сотрудничестве с фондом «Талант и успех». Договорились развивать нашу региональную систему поддержки одаренных детей и молодежи. В итоге был создан центр «Альтаир» на базе лагеря им. Олега Кошевого. С прошлого года мы приступили к обновлению материальной базы центра. Сегодня состоялось первое заседание попечительского совета. Спланирована программа на ближайшие 2 года. 17 педагогов центра уже прошли повышение квалификации в «Сириусе», эта практика будет продолжаться. Воспитанники нашего центра уже сегодня создают роботов, пекут хлеб с полезными биодобавками, улучшают экологию. Наша главная задача - создать равные условия для всех ребят независимо от того, где они живут», - отметил Андрей Травников.

Особое внимание в региональном центре предложено уделить работе с талантливыми детьми и молодежью в области математики, физики, химии, биологии, информатики, а также по ключевым тематикам проектной деятельности, соответствующим НТИ. «Спорт» будет включать шахматы, лыжи и национальный вид спорта — самбо, а направление «Искусство» – «Урбанистику» и «Дизайн архитектурной среды», хоровое пение, литературное творчество. Предполагается, что «Альтаир» будет работать по очной и очно-заочной формам.

В состав будущего экспертного совета центра вошли представители вузов, преподаватели СУНЦ НГУ, представители школ, чьи ученики успешно выступают на научных олимпиадах, специалисты в сфере спорта, культуры и т. д.

Андрей Травников по итогам заседания поручил для участия в образовательных программах «Альтаира» привлекать специалистов российского уровня, в том числе для очного и дистанционного сопровождения выпускников программ. «Необходимо организовать научно-методическое сопровождение деятельности муниципальных ресурсных центров по работе с талантливыми и высокомотивированными детьми»,— поставил задачу глава области.