20 августа, вторник
Войти в профиль
Новосибирск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

Лесные пожары

Подробно

Региональный центр «Альтаир» поможет талантливым детям достичь успехов

Губернатор Новосибирской области провел первое заседание попечительского совета регионального центра для талантливых детей «Альтаир». Он был создан по инициативе правительства региона в мае прошлого года. Основной целью его работы является оказание помощи в развитии талантливых детей по направлениям «Наука», «Спорт», а также «Искусство». В частности, одаренные подростки могут получить дополнительное образование в рамках интенсивных профильных и проектных смен.


«Альтаир» выстроен по модели «Сириуса» (это образовательный центр, работающий в Сочи в круглогодичном режиме с конца 2014 года). Сегодня на его базе создаются научно-исследовательский центр биохакинга, агро-, био- и нанотехнологий, центр «Конструкторское бюро», включающий лаборатории прототипирования, космических технологий, беспилотного транспорта и логистических систем, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Общее финансирование на создание РЦ «Альтаир» составляет 399,1 млн руб. Из них в 2020 году на приобретение оборудования будет израсходовано 304 млн руб. (из средств федерального бюджета — 290,9 млн, бюджета Новосибирской области — 13,4 млн).

Сегодня же участники попечительского совета, в состав которого вошла руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, обсудили развитие ключевых направлений «Альтаира». «Больше года назад мы подписали соглашение о сотрудничестве с фондом «Талант и успех». Договорились развивать нашу региональную систему поддержки одаренных детей и молодежи. В итоге был создан центр «Альтаир» на базе лагеря им. Олега Кошевого. С прошлого года мы приступили к обновлению материальной базы центра. Сегодня состоялось первое заседание попечительского совета. Спланирована программа на ближайшие 2 года. 17 педагогов центра уже прошли повышение квалификации в «Сириусе», эта практика будет продолжаться. Воспитанники нашего центра уже сегодня создают роботов, пекут хлеб с полезными биодобавками, улучшают экологию. Наша главная задача - создать равные условия для всех ребят независимо от того, где они живут», - отметил Андрей Травников.

Особое внимание в региональном центре предложено уделить работе с талантливыми детьми и молодежью в области математики, физики, химии, биологии, информатики, а также по ключевым тематикам проектной деятельности, соответствующим НТИ. «Спорт» будет включать шахматы, лыжи и национальный вид спорта — самбо, а направление «Искусство» – «Урбанистику» и «Дизайн архитектурной среды», хоровое пение, литературное творчество. Предполагается, что «Альтаир» будет работать по очной и очно-заочной формам.

В состав будущего экспертного совета центра вошли представители вузов, преподаватели СУНЦ НГУ, представители школ, чьи ученики успешно выступают на научных олимпиадах, специалисты в сфере спорта, культуры и т. д.

Андрей Травников по итогам заседания поручил для участия в образовательных программах «Альтаира» привлекать специалистов российского уровня, в том числе для очного и дистанционного сопровождения выпускников программ. «Необходимо организовать научно-методическое сопровождение деятельности муниципальных ресурсных центров по работе с талантливыми и высокомотивированными детьми»,— поставил задачу глава области.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложения

Тренды: ИНТЕРВЬЮ

Партнерские проекты

Профиль пользователя