Суд вынес приговор владельцам и топ-менеджерам банка «Донинвест»

В Ленинском райсуде Ростова-на-Дону оглашен приговор владельцу банков «Донинвест» и «Западный» Александру Григорьеву, председателю правления «Донинвеста» Алле Калитванской и ее заместителю Светлане Гуленковой, а также вице-президенту «Донинвеста» Денису Волчкову и совладелице «Донинвеста» Оксане Ермаковой по обвинению в хищении денежных средств. Суд признал их вину доказанной. Александру Григорьеву, который обвинялся в хищении средств обоих банков, назначено девять лет лишения свободы, Алла Калитванская получила семь лет и десять месяцев, Светлана Гуленкова — семь лет и десять месяцев, Денис Волчков — восемь лет, Оксане Ермаковой назначено шесть лет.

По версии обвинения, с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года в Москве и в Ростове-на-Дону подсудимые оформляли по подложным документам заведомо невозвратные кредиты юрлицам, зарегистрированным на подставных лиц. Ущерб, нанесенный этими действиями банкам «Западный» и «Донинвест», следствие оценивает в сумму более 2,18 млрд руб.

Как дело банкиров дошло до суда, читайте в материале “Ъ-Юг” «Банкиры приблизились к правосудию»

Вадим Водолазов