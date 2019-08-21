Последнее каталонское

История с возможным возвращением Неймара из ПСЖ в «Барселону», похоже, выходит на финишную прямую. Как сообщает издание Marca, руководство каталонцев считает, что дальше откладывать решение вопроса нельзя, и поэтому собирается сделать ПСЖ финальное предложение, предусматривающее, что «Барселона» возьмет бразильца в аренду на год с обязательством выкупа его контракта летом 2020 года. Однако в ПСЖ пока не горят желанием идти на компромисс и рассчитывают на то, что за Неймара удастся выручить около €200 млн. Интригу ситуации придает то, что в гонку за Неймаром готов включиться «Ювентус». У туринцев, в отличие от «Барселоны», уже потратившей на покупку игроков почти €250 млн, со свободными средствами ситуация более благоприятная. Не отказывается от идеи заполучить бразильца и «Реал».

«Барселона» намерена в ближайшее время сделать ПСЖ еще одно предложение относительно возвращения Неймара, который в 2017 году перебрался в парижский клуб за €222 млн. Как сообщает Marca, в понедельник руководство «Барселоны» провело совещание, на котором были сформулированы параметры «последнего» предложения ПСЖ. Оно предусматривает, что «Барселона» возьмет Неймара в аренду на год с обязательством выкупить его контракт летом 2020 года. Но не сразу, а в рассрочку.

Отметим, что «Барселона» нынешним летом уже сильно потратилась на покупку футболистов, израсходовав €255 млн (дороже всех стоили Антуан Гризманн и Френки де Йонг, обошедшиеся в общей сложности в €195 млн). При этом продажи у «Барселоны» были на €100 млн меньше. Учитывая это, каталонцам было бы крайне сложно уложиться в параметры финансового фейр-плея (FFP), попытайся они купить Неймара за наличные.

Финансовые параметры возможной сделки не приводятся. Но учитывая, что ранее спортивный директор ПСЖ Леонарду давал понять, что будет стремиться к тому, чтобы получить за форварда около €200 млн, на существенную скидку «Барселоне» рассчитывать не стоит. Более того, как сообщает телеканал ESPN со ссылкой на источники в ПСЖ, парижане не намерены принимать предложение «Барселоны». По крайней мере в его первоначальном виде. В ПСЖ рассчитывают, что за Неймара уже этим летом удастся получить либо полную его стоимость, либо других футболистов и доплату.

Именно последний вариант считался наиболее вероятным еще на прошлой неделе. Тогда «Барселона» предлагала за Неймара €80 млн плюс Филиппе Коутинью и Ивана Ракитича. ПСЖ выступил с контрпредложением, потребовав за Неймара Коутинью, Нелсона Семеду и €120 млн. Как видно, в обоих вариантах ключевая роль отводилась Коутинью. Но сам игрок, так и не прижившийся за полтора сезона в «Барселоне», отказался перебираться в Париж и настоял на переходе в «Баварию». Сделка состоялась в конце прошлой недели и прошла по схеме, похожей на ту, что «Барселона» намерена предложить ПСЖ. «Бавария» взяла Коутинью в аренду на год за €8,5 млн (мюнхенцы также обязались выплачивать ему зарплату, составляющую €13,5 млн в год), а летом 2020 года сможет выкупить бразильца за €120 млн.

Если последнее предложение «Барселоны» действительно будет отвергнуто, то Неймар, вполне возможно, окажется не в каталонском клубе, а в «Ювентусе», также решившем вступить в борьбу за бразильского форварда. Отметим, что туринцы, в отличие от «Барселоны», могут позволить себе значительные траты, не рискуя грубо нарушить регламент FFP. Этим летом «Ювентус», несмотря на то что потратил на покупку игроков почти €190 млн, может похвастать пусть небольшим, в €13 млн, но положительным трансферным балансом. Благодаря этому итальянский клуб, по сообщению издания AS, готов предложить парижанам обменять Неймара на Пауло Дибалу (портал Transfermarkt оценивает аргентинского форварда в €85 млн) плюс €100 млн наличными. Самому Неймару пообещают сохранить парижскую зарплату, составляющую €37 млн в год. Отметим, что в «Барселоне» не готовы платить бразильцу больше €23 млн за сезон.

Добавим, что от идеи купить Неймара пока еще не отказался и мадридский «Реал». Но учитывая огромный, почти в €200 млн, отрицательный баланс покупок и продаж мадридцев на летнем трансферном рынке, им будет непросто изыскать средства на формирование предложения, устраивающего и ПСЖ, и Неймара.

Александр Петров