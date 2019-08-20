В «Титановой долине» планируется запустить станкостроительное производство

Генеральный директор особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемий Кызласов и генеральный директор АО «ГРС Урал» Карел Андок подписали соглашение о размещении станкостроительного производства на территоири ОЭЗ, сообщили в департаменте информполитики региона.

По словам свердловского министра инвестиций и развития Виктории Казаковой, предварительные переговоры о локализации предприятия провели па площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2019» (прошла с 8 по 11 июля в Екатеринбурге). «Предприятие предполагает создать порядка 150 рабочих мест для профильных специалистов. Планируемый объем инвестиций производства составляет около 250 млн руб.»,— сообщила она.

Артемий Кызласов уверен, что локализация металлообрабатывающего оборудования будущего резидента внесет большой вклад в развитие свердловской промышленности. «Со стороны ОЭЗ мы подтвердили инвестору, что площадка удовлетворяет всем его требованиям и будет обеспечена необходимыми инженерными сетями в соответствии с его графиком работ по проектированию и строительству»,— подчеркнул господин Кызласов.

Ранее сообщалось, что в рамках «Иннопрома» Артемий Кызласов подписал соглашения с тремя потенциальными резидентами в сферах машиностроения, энергетики, металлургии на сумму около 1,5 млрд руб. Также известно, что статуса резидента ОЭЗ лишился Уральский оптический завод. По результатам проверки Минэкономразвития РФ, завод не исполнил условия договора — не создал производство. Суд обязал предприятие выплатить неустойку 5 млн руб.

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