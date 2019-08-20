В Facebook Макрона после встречи с Путиным появилась запись на русском

В Facebook президента Франции Эмманюэля Макрона после его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным появилась запись на русском языке. Лидеры двух стран накануне провели переговоры на Лазурном берегу. По словам господина Макрона, «налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам».

Он отметил, что страны «прилагают усилия для развития франко-российских отношений». «Я убежден в том, что в ходе этого многостороннего переустройства нам надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией»,— говорится в публикации. Президент Франции также назвал Россию «очень глубоко европейской» страной.

Запись на странице Эмманюэля Макрона в Facebook

Встреча двух президентов прошла в официальной резиденции Эмманюэля Макрона. Президенты России и Франции обсудили, в частности, отношения с Украиной, войну в Сирии, причины возвращения России в Совет Европы и проходящие в Москве протесты.

Подробности переговоров — в публикации “Ъ” «Запарижская сечь».